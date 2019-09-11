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Три заказника стали общегосударственными: есть указ Зеленского

Три заказника стали общегосударственными: есть указ Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.09.2019, 12:25

Статус получили ландшафтные заказники в Черниговской и Одесской областях

Президент Владимир Зеленский подписал указ, благодаря которому три заказника получили статус общегосударственного значения. Об этом говорится в документе №679/2019, опубликованном на сайте Офиса президента.

Речь идет о ландшафтных заказниках "Муравьевский" (Черниговская область), "Озеро Картал" и "Озеро Кагул" (Одесская область): 1096, 2141 и 1411 га земель госсобственности соответственно.

Аргументация такого решения: сохранение и воспроизводство ценных природных комплексов, разнообразия ландшафтов, генофонда растительного и животного мира, а также сохранение в естественном состоянии отдельных уникальных природных образований.

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