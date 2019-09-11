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Зеленский подписал указ о создании нацпарка в Луганской области

Зеленский подписал указ о создании нацпарка в Луганской области - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)
11.09.2019, 10:18

Президент постановил создать национальный природный парк "Кременские леса"

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Кременские леса" в Луганской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента

Парку выделят 7269 гектаров земель, из которых 3121 га изымаются у госпредприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство", а 4148 га остаются в пользовании предприятия и включаются к территории парка без изъятия.

Также Зеленский постановил поддержать предложение Кабмина о создании и обеспечении функционирования администрации "Кременских лесов" в сфере управления Гослесагентства. 

Президент отменил указ от 11 декабря 2009 года о создании нацпарка "Северско-Донецкий". 

Также глава государства поручил Кабмину утвердить в шестимесячный срок положение о нацпарке "Кременские леса", решить вопрос с предоставлением земель парку, провести госрегистрацию прав собственности на соответствующее земельные участки, создать проект землеустройства, а также разработать проект организации территории "Кременских лесов".  

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национальный парк заповедник кременские леса экология
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