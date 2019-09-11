Зеленский подписал указ о создании нацпарка в Луганской области

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка "Кременские леса" в Луганской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Парку выделят 7269 гектаров земель, из которых 3121 га изымаются у госпредприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство", а 4148 га остаются в пользовании предприятия и включаются к территории парка без изъятия.

Также Зеленский постановил поддержать предложение Кабмина о создании и обеспечении функционирования администрации "Кременских лесов" в сфере управления Гослесагентства.

Президент отменил указ от 11 декабря 2009 года о создании нацпарка "Северско-Донецкий".

Также глава государства поручил Кабмину утвердить в шестимесячный срок положение о нацпарке "Кременские леса", решить вопрос с предоставлением земель парку, провести госрегистрацию прав собственности на соответствующее земельные участки, создать проект землеустройства, а также разработать проект организации территории "Кременских лесов".