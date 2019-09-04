Зеленский предложил наказание за незаконную добычу янтаря

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Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2059 об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу.

За незаконную добычу предлагается наказывать штрафом от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на аналогичный срок.

За продажу, приобретение или хранение незаконно добытого янтаря Зеленский предлагает наказывать штрафом от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов или ограничением свободы от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если незаконная добыча, продажа, приобретение или хранение происходили по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, или в природно-заповедных зонах, то такое будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Зеленский определил законопроект как неотложный.