Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Зеленский предложил наказание за незаконную добычу янтаря

Зеленский предложил наказание за незаконную добычу янтаря - Фото
Фото: ЕРА
04.09.2019, 19:11

Президент определил законопроект как неотложный

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №2059 об уголовной ответственности за незаконную добычу янтаря и перемещение его через границу.

За незаконную добычу предлагается наказывать штрафом от 700 до 3 тысяч необлагаемых минимумов или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет, или лишением свободы на аналогичный срок.

За продажу, приобретение или хранение незаконно добытого янтаря Зеленский предлагает наказывать штрафом от 3 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов или ограничением свободы от 3 до 6 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если незаконная добыча, продажа, приобретение или хранение происходили по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, или в природно-заповедных зонах, то такое будет наказываться лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.

Зеленский определил законопроект как неотложный.

Напишите нам
Владимир Зеленский законопроект янтарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 