Трибунал для Путина. У Зеленского рассказали о скепсисе Франции и Германии

Украина хочет создать отдельный трибунал для осуждения российского диктатора Владимира Путина и причастных к преступлению агрессии. Однако у Франции и Германии есть определенный скепсис по этому вопросу, ведь в создании трибунала они видят больше символизма, чем практического привлечения к ответственности. Об этом в интервью DW рассказал замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

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Он объяснил, что Украина хочет доказать вину конкретных российских лиц в совершении преступления агрессии. Для этого она настаивает на создании отдельного трибунала, поскольку ни Украина, ни РФ не ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда.

По его словам, ключевым для создания трибунала является международный договор, и здесь есть несколько сценариев:

– Украина подписывает договор с конкретными странами. Он остается открытым для подписания и ратификации другими странами в будущем, чтобы решения трибунала имели в них юридическую силу;

– Украина подписывает договор о создании трибунала с Евросоюзом, чтобы юрисдикция решений трибунала расширилась сразу на весь ЕС.

Интервьюер спросил, видит ли Смирнов единство в ЕС и готовность подписать такой договор.

"Единство есть, но я вынужден признать, что есть и страны-скептики – это Германия, Франция. В создании трибунала они видят больше символизма, чем практического привлечения Путина к ответственности. Это не совсем так", – ответил он.

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Смирнов "понимает", что заставить Путина физически предстать перед трибуналом – "почти нереалистичная задача". Но он считает, что трибунал достигнет своего эффекта, если Путин и его командование будут юридически признаны преступниками – и география их путешествий сузится до Сирии или Северной Кореи.

"Это будет означать, что в любой цивилизованной стране, признающей решение трибунала, эти люди не будут чувствовать себя безопасно. Сейчас главное для нас – максимально распространить юрисдикцию этого трибунала на всю Европу, привлечь в этот процесс США, Великобританию, Канаду. Если мы пройдем этот этап, цивилизованный мир будет приобщаться к этой истории", – добавил он.

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Марк Сировой

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