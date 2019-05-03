Трибунал ООН о моряках: Порошенко одобрил состав делегации

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Для участия в слушаниях по искам Украины против страны-агрессора РФ насчет освобождения Россией трех захваченных украинских кораблей ВМС и 24 моряков назначена делегация в составе четырех топ-чиновников. Их имена сообщила пресс-служба президента Петра Порошенко, который подписал соответствующий указ.

Руководитель делегации и агент Украины - замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

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Также в составе ее коллега по ведомству, начальник отдела временно оккупированных территорий в Департаменте международного права МИД Оксана Золотарева.

Помимо них, в Гамбург отправятся двое офицеров Военно-морских сил ВСУ: помощник командующего ВМС по правовой работе, начальник юридической службы Леонид Залюбовский, а также начштаба, первый замкомандующего ВМС Андрей Тарасов.

"Разрешить главе делегации привлекать в установленном порядке для обеспечения работы делегации Украины представителей государственных органов, адвокатов, советников, экспертов и технических работников", - говорится в указе.

16 апреля Украина подала иск в Международный трибунал ООН по морскому праву: требует применить меры к РФ и немедленно освободить три военно-морских судна и 24-х военнослужащих, которые были незаконно захвачены Россией в Черном море 25 ноября 2018 года. Москва заявила о неучастии, но в МИД говорят - это ничего.