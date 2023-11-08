UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Три старших офицера РФ ликвидированы ударом по Арбатской стрелке, говорится в некрологах

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2023, 08:19
Три старших офицера РФ ликвидированы ударом по Арбатской стрелке, говорится в некрологах - Фото
Фото: Necro Mancer/Х

OSINT-исследователь Necro Mancer, ссылаясь на некрологи, публикуемые в российских соцсетях, пишет, что в результате якобы состоявшегося 1 ноября ракетного удара по штабу оккупационных войск "Днепр" на Арабатской стрелке были ликвидированы три старших офицера РФ. Соответствующие сообщения он опубликовал в X (Twitter).

Украинские Telegram-каналы, часть из которых приближена к военным, сообщали о ракетном ударе по пансионатам "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом, которое захватили россияне. Также подтверждал это общественный деятель Сергей Стерненко.

Ряд ресурсов отмечал, что были потери и "из Геническа в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины". В то же время, кто именно был ликвидирован, ни один канал не сообщил.

Позже информацию подтвердил канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам.

"Район нанесения удара оцеплен, дана команда о недопущении распространения информации о факте попадания", – говорилось в сообщении.

Сформированной штабом воздушно-десантных войск ВС РФ группировкой "Днепр" командует генерал-полковник Михаил Теплинский, однако неизвестно, был ли он на месте нанесения удара.

Некрологи свидетельствуют, что ликвидированы три старших офицера штаба:

→ полковник Вадим Добряков, заместитель начальника центра управления Днепр;

→ полковник Александр Галкин, заместитель начальника центра управления Днепр;

→ полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения.

  • 10 июня 2023 года сообщалось о ракетном ударе по гостинице Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились оккупанты. Тогда российские пропагандисты подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.
  • Днем ранее ракеты попали в пансионат "Экспресс", где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

Смотрите также: Украинские штурмовики Су-25 бомбят россиян неуправляемыми ракетами: видео от ВСУ с земли

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаднепрнекрологарбатская стрелка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 