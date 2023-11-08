Три старших офицера РФ ликвидированы ударом по Арбатской стрелке, говорится в некрологах

OSINT-исследователь Necro Mancer, ссылаясь на некрологи, публикуемые в российских соцсетях, пишет, что в результате якобы состоявшегося 1 ноября ракетного удара по штабу оккупационных войск "Днепр" на Арабатской стрелке были ликвидированы три старших офицера РФ. Соответствующие сообщения он опубликовал в X (Twitter).

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Украинские Telegram-каналы, часть из которых приближена к военным, сообщали о ракетном ударе по пансионатам "Юный" и "Голубое пламя" в селе Стрелковом, которое захватили россияне. Также подтверждал это общественный деятель Сергей Стерненко.

Ряд ресурсов отмечал, что были потери и "из Геническа в Стрелковое выехали автомобили скорой помощи и пожарные машины". В то же время, кто именно был ликвидирован, ни один канал не сообщил.

Позже информацию подтвердил канал ВЧК-ОГПУ, приближенный к российским силовикам.

"Район нанесения удара оцеплен, дана команда о недопущении распространения информации о факте попадания", – говорилось в сообщении.

Сформированной штабом воздушно-десантных войск ВС РФ группировкой "Днепр" командует генерал-полковник Михаил Теплинский, однако неизвестно, был ли он на месте нанесения удара.

Некрологи свидетельствуют, что ликвидированы три старших офицера штаба:

→ полковник Вадим Добряков, заместитель начальника центра управления Днепр;

→ полковник Александр Галкин, заместитель начальника центра управления Днепр;

→ полковник Алексей Коблов, начальник отдела планирования огневого поражения.

10 июня 2023 года сообщалось о ракетном ударе по гостинице Chalet Termal, где, по данным журналистов, находились оккупанты. Тогда российские пропагандисты подтвердили ликвидацию полковника внутренней службы РФ Сергея Постовалова.

Днем ранее ракеты попали в пансионат "Экспресс", где, по их информации, расположились военнослужащие Росгвардии.

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