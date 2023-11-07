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Українські штурмовики Су-25 бомбардують росіян некерованими ракетами: відео від ЗСУ з землі видео

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 14:42
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У мережі з'явилося відео, як українські штурмовики Су-25 "Грач" бомбардують росіян некерованими ракетами. Відповідний запис публікують українські канали, що висвітлюють війну.

На відео можна помітити удари штурмовиків некерованими авіаційними ракетами, ймовірно, у напрямку позицій окупантів.
Запис зроблений із землі українськими воїнами.
Точна дата зйомки та конкретна ділянка фронту невідомі.
Увага! На відео є ненормативна лексика.
Су-25 — одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі за умови візуальної видимості мети, а також знищення об'єктів із заданими координатами у разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні повільні цілі (вертольоти та транспортні літаки).

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Дмитро Гриниченко
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війнаавіаціяСу-25втратинаступлітаки

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