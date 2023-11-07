В сети появилось видео, как украинские штурмовики Су-25 "Грач" бомбят россиян неуправляемыми ракетами. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
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На видео можно заметить удары штурмовиков неуправляемыми авиационными ракетами, вероятно, в направлении позиций оккупантов.
Запись сделана с земли украинскими воинами.
Точная дата съемки и конкретный участок фронта неизвестны.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.
Су-25 — одноместный бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для оказания авиационной поддержки в зоне боевых действий днем и ночью при условии визуальной видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами в случае летной погоды. Объектом поражения могут быть наземные и надводные цели, а также воздушные маловысотные медленные цели (вертолеты и транспортные самолеты).
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