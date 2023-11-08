Трьох старших офіцерів РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці, свідчать некрологи

OSINT-дослідник Necro Mancer, посилаючись на некрологи, які публікують у російських соцмережах, пише, що внаслідок ракетного удару по штабу окупаційних військ "Днєпр" на Арабатській стрілці, що нібито відбувся 1 листопада, було ліквідовано трьох старших офіцерів РФ. Відповідні дописи він опублікував у X (Twitter).

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Українські Telegram-канали, частина з яких наближена до військових, повідомляли про ракетний удар по пансіонатах "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому, яке захопили росіяни. Також це підтверджував громадський діяч Сергій Стерненко.

Низка ресурсів зазначала, що були втрати і "з Генічеська до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини". Водночас, кого саме було ліквідовано, жоден канал не повідомив.

Пізніше інформацію підтвердив канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків.

"Район завдання удару оточено, дано команду про недопущення поширення інформації про факт влучання", – йшлося у повідомленні.

Сформованим штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ угрупованням "Днєпр" командує генерал-полковник Михайло Теплинський, однак невідомо, чи був він на місці завдання удару.

Некрологи свідчать, що було ліквідовано трьох старших офіцерів штабу:

→ полковника Вадима Добрякова, заступника начальника центру управління Днєпр;

→ полковника Олександра Галкіна, заступника начальника центру управління Днєпр;

→ полковника Олексія Коблова, начальника відділу планування вогневого ураження.

10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.

За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

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