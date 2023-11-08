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Трьох старших офіцерів РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці, свідчать некрологи

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 08:19
Трьох старших офіцерів РФ ліквідовано ударом по Арабатській стрілці, свідчать некрологи - Фото
Фото: Necro Mancer/Х

OSINT-дослідник Necro Mancer, посилаючись на некрологи, які публікують у російських соцмережах, пише, що внаслідок ракетного удару по штабу окупаційних військ "Днєпр" на Арабатській стрілці, що нібито відбувся 1 листопада, було ліквідовано трьох старших офіцерів РФ. Відповідні дописи він опублікував у X (Twitter).

Українські Telegram-канали, частина з яких наближена до військових, повідомляли про ракетний удар по пансіонатах "Юний" і "Блакитне полум'я" в селі Стрілковому, яке захопили росіяни. Також це підтверджував громадський діяч Сергій Стерненко.

Низка ресурсів зазначала, що були втрати і "з Генічеська до Стрілкового виїхали автомобілі швидкої допомоги та пожежні машини". Водночас, кого саме було ліквідовано, жоден канал не повідомив.

Пізніше інформацію підтвердив канал ВЧК-ОГПУ, наближений до російських силовиків.

"Район завдання удару оточено, дано команду про недопущення поширення інформації про факт влучання", – йшлося у повідомленні.

Сформованим штабом повітряно-десантних військ ЗС РФ угрупованням "Днєпр" командує генерал-полковник Михайло Теплинський, однак невідомо, чи був він на місці завдання удару.

Некрологи свідчать, що було ліквідовано трьох старших офіцерів штабу:

→ полковника Вадима Добрякова, заступника начальника центру управління Днєпр;

→ полковника Олександра Галкіна, заступника начальника центру управління Днєпр;

→ полковника Олексія Коблова, начальника відділу планування вогневого ураження.

  • 10 червня 2023 року повідомлялося про ракетний удар по готелю Chalet Termal, де, за даними журналістів, перебували окупанти. Тоді російські пропагандисти підтвердили ліквідацію полковника внутрішньої служби РФ Сергія Постовалова.
  • За день до цього ракети влучили у пансіонат "Експрес", де, за їхньою інформацією, розташувалися військовослужбовці Росгвардії.

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Мілана Головань
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війнанекрологарабатська стрілкаднєпр
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