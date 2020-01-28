Труба просит Верховный суд признать его увольнение незаконным

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Об этом он написал в Telegram.

Труба считает, что его увольнение "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп".



"ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - написал Труба.

27 декабря 2019 года Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.

1 января в ГБР заявили , что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".

Офис генпрокурора открыл уголовное производство против . 13 январяТрубы

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