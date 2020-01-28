Труба просит Верховный суд признать его увольнение незаконным

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Об этом он написал в Telegram.
Труба считает, что его увольнение "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп".
"ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - написал Труба.
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