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Труба просит Верховный суд признать его увольнение незаконным

Труба просит Верховный суд признать его увольнение незаконным - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.01.2020, 09:54

Экс-директор ГБР считает увольнение политическим решением

Бывший директор Госбюро расследований Роман Труба подал иск в Верховный суд о признании незаконным указа президента о досрочном прекращении полномочий директора ГБР. Об этом он написал в Telegram.

Труба считает, что его увольнение "было политическим решением, которое появилось в результате реализации сценариев различных групп". 
 
"ГБР стало вершиной моей профессиональной карьеры, поэтому считаю, что досрочное прекращение полномочий на посту директора должно получить, кроме политической, правовую оценку", - написал Труба.

  • 27 декабря 2019 года Труба был уволен с должности главы ГБР, временным исполняющим обязанности назначена Ирина Венедиктова.
  • 1 января в ГБР заявили, что бюро по итогам 2019 года "не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности".
  • 13 января Офис генпрокурора открыл уголовное производство против Трубы

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