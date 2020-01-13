Офис генпрокурора открыл дело против Трубы: документ

Офис генпрокурора открыл уголовное дело против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщил нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.
В опубликованном ответе на депутатский запрос, говорится, что дело открыто по статьм 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса.
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Вести досудебное расследование будет Главное следственное управление Нацполиции.
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