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Офис генпрокурора открыл дело против Трубы: документ

Офис генпрокурора открыл дело против Трубы: документ - Фото
Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.01.2020, 11:21

Дело открыто по двум статья Уголовного кодекса

Офис генпрокурора открыл уголовное дело против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщил нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

В опубликованном ответе на депутатский запрос, говорится, что дело открыто по статьм 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса.

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Вести досудебное расследование будет Главное следственное управление Нацполиции.

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Роман Труба уголовное дело Офис генпрокурора прослушка
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