Офис генпрокурора открыл дело против Трубы: документ

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Офис генпрокурора открыл уголовное дело против экс-директора Госбюро расследований Романа Трубы. Об этом сообщил нардеп Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Facebook.

В опубликованном ответе на депутатский запрос, говорится, что дело открыто по статьм 343 (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и 387 (разглашение данных досудебного следствия) Уголовного кодекса.

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Вести досудебное расследование будет Главное следственное управление Нацполиции.

В сентябре Труба заявил о том, что нашел прослушку в своем кабинете.

Через два месяца в ноябре в анонимном телеграм-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, которые якобы зафиксировала прослушка. На них Труба якобы ведет разговоры с главой Офиса президента Андреем Богданом и другими лицами о ходе расследования разных дел, в частности против пятого президента Петра Порошенко. Труба избегает ответа на вопрос

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