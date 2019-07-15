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15.07.2019, 16:57

Труба заявил о захвате здания ГБР протестующими

Труба заявил о захвате здания ГБР протестующими - Фото
Фото: dbr.gov.ua

В сообщении бюро говорится, что отдельные участники акции "вышли за пределы правового поля"

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что участники акции против "реванша" якобы захватили здание ГБР для давления на следствие по делам, связанным с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В сообщении говорится, что отдельные участники акции "вышли за пределы правового поля".

По версии ГБР, они ворвались в помещение бюро, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта, сорвали проведение встречи с международными партнерами; требовали от Трубы "срочных результатов расследования», или вообще его отмены.

"Это называется политическое давление", - говорится в сообщении ГБР. 

"Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - добавили в ГБР.

Как сообщалось ранее, сегодня представители общественных организаций, в том числе Справа Громад, собрались у здания ГБР на акцию "Гасимо непотріб, гасимо реванш!". Они требовали отстранить директора бюро Романа Трубу.

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Теги: Роман Труба, Петр Порошенко, гбр
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