Труба заявил о захвате здания ГБР протестующими

Фото: dbr.gov.ua

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил, что участники акции против "реванша" якобы захватили здание ГБР для давления на следствие по делам, связанным с пятым президентом Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

В сообщении говорится, что отдельные участники акции "вышли за пределы правового поля".

По версии ГБР, они ворвались в помещение бюро, прикрываясь депутатским мандатом, заблокировали въезд и выезд транспорта, сорвали проведение встречи с международными партнерами; требовали от Трубы "срочных результатов расследования», или вообще его отмены.

"Это называется политическое давление", - говорится в сообщении ГБР.

"Среди участников акции - люди в балаклавах, которые принесли в помещение ГБР огнетушители. Это - вмешательство в деятельность правоохранительных органов", - добавили в ГБР.

Как сообщалось ранее, сегодня представители общественных организаций, в том числе Справа Громад, собрались у здания ГБР на акцию "Гасимо непотріб, гасимо реванш!". Они требовали отстранить директора бюро Романа Трубу.