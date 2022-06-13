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Труханов анонсировал дерусификацию Одессы: что планируют переименовать в городе

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13.06.2022, 15:10
Труханов анонсировал дерусификацию Одессы: что планируют переименовать в городе - Фото
Памятник Екатерине II и ее сподвижникам в Одессе (Фото - uk.wikipedia.org)

Мэр Одессы Генадий Труханов заявил, что Одесса "не желает иметь ничего общего" с Россией и анонсировал переименования ряда улиц.

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В частности, по его мнению, должны быть переименованы улицы Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская и Чапаева.

Кроме того, мэр Одессы заявил, что в соответствии с законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", принятом еще в 2019 году, должны быть переведены на украинский язык названия 24 одесских улиц.

Также в рамках принятого в 2015 году закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", должны получить новые названия ещё 19 одесских улиц.

Труханов сообщил, что перечень улиц будет вынесен на заседание историко-топонимической комиссии. Окончательное решение будут принимать депутаты горсовета на сессии.

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Еще одной проблемой мэр Одессы считает новые названия одесских улиц.

"В этом процессе важно не повторять большевистских практик следования сиюминутной конъюнктуре или идеологии. Мы должны показать себя частью цивилизованного мира, который принимает взвешенные решения, ценя мировую культуру и помня свою историю в разных ее проявлениях", рассказал Труханов.

По его мнению, "в новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе".

"В Одессе может – и должна! – появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании. И, конечно же, мы создадим на месте сквера Воинов АТО большой мемориал, где будут увековечены имена всех одесситов, кто положил свою жизнь за Украину!", анонсировал мэр города.

  • Киевский горсовет собирает предложения по переименованию почти 300 улиц, переулков, аллей, проспектов, шоссе и станций метрополитена, названия которых связаны со страной-оккупантом РФ и ее союзницей по полномасштабной войне против Украины Беларусью.

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Мария Макуха
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Одесса переименование улиц Генадий Труханов
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