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04.03.2019, 15:59

Труханов заступился за Жванецкого, который взял у Путина орден

Труханов заступился за Жванецкого, который взял у Путина орден - Фото
Геннадий Труханов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Мэр Одессы уверен, что "культурная интеллигенция и все одесситы понимают и поддерживают" писателя-сатирика, который приедет с гастролями в Украину

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Одесский мэр Геннадий Труханов назвал местного общественного активиста "полуграмотной недорослью" за критику в адрес 85-летнего сатирика Михаила Жванецкого, который на днях получил от президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина российский орден За заслуги перед Отечеством III степени и скоро выступит с гастролями в Украине. Об этом мэр приморского города заявил в ходе аппаратного совещания, пишет odessa.online.

После того, как Жванецкий взял у Путина орден, одесский активист Сергей Стерненко в соцсетях призвал его публично отказаться от награды и обратился к организаторам в Украине, чтобы те отменили мероприятия с его участием.

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"Вот такие полуграмотные недоросли посчитали, что они будут решать в миллионном городе, какие концерты надо проводить, а какие нет, и кто является гордостью Одессы. Имя Жванецкого вмонтировано в историю Одессы таким образом, что его никогда не забудут и всегда будут с уважением отзываться. А имена этих мерзавцев — их как никто не знал и не помнил, так и не будет знать", - заявил Труханов.

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Жванецкий стал народным артистом Украины в 1999 году. Спустя 13 лет он получил звание и народного артиста РФ. В 2009 году, к 75-летию, Жванецкого наградили российским орденом За заслуги перед Отечеством IV степени.

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Теги: агрессия России, Михаил Жванецкий, владимир путин, одесса, геннадий труханов, концерт, орден
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