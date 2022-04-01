Трюдо призвал убрать РФ из G20: Путин не может сидеть за столом G20, делая вид, что все ок

Группа стран G20 должна пересмотреть участие в своем составе России и ее президента Владимира Путина после российского вторжения в Украину. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает CBC.

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По его словам, присутствие Путина на встрече Большой двадцатки стало бы очень сложно для остальных стран-членов группы и непродуктивно для G20.

"Суть в том, что это не может быть обычным делом, когда Владимир Путин сидит за столом и делает вид, что все ОК. Потому что все НЕ ОК, и это его вина", – заявил премьер-министр Канады.

Трюдо подчеркнул, что G20 занимается обеспечением экономического роста, и не сможет функционировать с участием России.

"Прямо сейчас Россия своим незаконным вторжением в Украину перевернула экономический рост для всех во всем мире, и не может быть конструктивным партнером в том, как мы справляемся… с кризисом", – сказал глава канадского правительства.

Следующая встреча G20 пройдет с 15 по 16 ноября на Бали.

СПРАВКА . G20 (Большая двадцатка) – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира.

Наталия Медведева

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