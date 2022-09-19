Трюдо: Путин и его сторонники должны ответить за зверства в Украине

Российский диктатор Владимир Путин и его сторонники должны понести ответственность за зверства, которые россияне совершают в Украине. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.

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Канадский премьер заявил, что найденные в Изюме массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России.

Он назвал зверства российских оккупантов абсолютно неприемлемыми.

"Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершили и продолжают совершать в Украине", – сказал Трюдо.

15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".

16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".

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Наталія Медведєва

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