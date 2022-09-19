Трюдо: Путин и его сторонники должны ответить за зверства в Украине
Российский диктатор Владимир Путин и его сторонники должны понести ответственность за зверства, которые россияне совершают в Украине. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает Reuters.
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Канадский премьер заявил, что найденные в Изюме массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России.
Он назвал зверства российских оккупантов абсолютно неприемлемыми.
"Необходимо надлежащее расследование и прозрачность, и Владимир Путин, его сторонники и российские военные должны быть привлечены к ответственности за зверства, которые они совершили и продолжают совершать в Украине", – сказал Трюдо.
- 15 сентября издание Current Time опубликовало фотографии массового захоронения, обнаруженного в лесу возле Изюма Харьковской области после освобождения города от российских оккупантов. На месте найдено 440 могил.
- Уполномоченный по вопросам лиц, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко заявил, что "количество погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию".
- 16 сентября президент Владимир Зеленский опубликовал фотографии жертв российских оккупантов, эксгумация которых проводится на территории массового захоронения в лесу возле Изюма, и заявил, что "это должен видеть весь мир".
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