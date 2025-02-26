Центр при СНБО опроверг фейк о выплате 1 млн грн за возвращение из-за границы
Информация о том, что украинцам будут платить по 1 млн грн за возвращение из-за границы, не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
"Информация о "подготовке правительством" постановления о выплате 1 млн гривен украинцам за возвращение из-за границы не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
Центр противодействия дезинформации верифицировал данные в Кабмине.
Ранее в этот же день народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал, что "появилась информация, что Кабмин работает над постановлением, где будет давать миллионы гривен людям за возвращение в Украину".
Впоследствии депутат сообщил, что в правительстве опровергли наличие такой инициативы.
- В январе 2025 года Зеленский заявил, что в Европе разграничивают украинских беженцев на работающих и тех, которым нужно выплачивать помощь. Последних европейские страны и предлагают вернуть домой в Украину.
- 25 февраля Чернышов сказал, что в Украину вернется 30% беженцев, покинувших ее после начала полномасштабного российского вторжения.