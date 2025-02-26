Центр при СНБО опроверг фейк о выплате 1 млн грн за возвращение из-за границы

Паспорт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Информация о том, что украинцам будут платить по 1 млн грн за возвращение из-за границы, не соответствует действительности. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.

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"Информация о "подготовке правительством" постановления о выплате 1 млн гривен украинцам за возвращение из-за границы не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Центр противодействия дезинформации верифицировал данные в Кабмине.

Ранее в этот же день народный депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко написал, что "появилась информация, что Кабмин работает над постановлением, где будет давать миллионы гривен людям за возвращение в Украину".

Впоследствии депутат сообщил, что в правительстве опровергли наличие такой инициативы.