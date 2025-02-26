Центр при РНБО спростував фейк про виплату 1 млн грн за повернення з-за кордону
Інформація про те, що українцям платитимуть по 1 млн грн за повернення з-за кордону, не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.
"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.
Центр протидії дезінформації верифікував дані в Кабміні.
Раніше цього самого дня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко написав, що "зʼявилась інформація, що Кабмін працює над постановою, де буде давати мільйони гривень людям за повернення в Україну".
Згодом депутат повідомив, що в уряді спростували наявність такої ініціативи.
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