Центр при РНБО спростував фейк про виплату 1 млн грн за повернення з-за кордону

Раніше про це писав народний депутат Олексій Гончаренко

Паспорт (Фото: Stephanie Lecocq/EPA)

Інформація про те, що українцям платитимуть по 1 млн грн за повернення з-за кордону, не відповідає дійсності. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони.

"Інформація про "підготовку урядом" постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності", – йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації верифікував дані в Кабміні.

Раніше цього самого дня народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко написав, що "зʼявилась інформація, що Кабмін працює над постановою, де буде давати мільйони гривень людям за повернення в Україну".

Згодом депутат повідомив, що в уряді спростували наявність такої ініціативи.