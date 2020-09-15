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ЦИК о выборах на Донбассе: В первый раз можно проводить не только в октябре, но и в марте

15.09.2020, 21:43
ЦИК о выборах на Донбассе: В первый раз можно проводить не только в октябре, но и в марте - Фото
Олег Диденко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы ЦИК Олега Диденко в октябре состоятся самые сложные выборы в истории Украины

Первые местные выборы можно проводить два раза в год – в октябре и в марте. Центральная избирательная комиссия планирует обращаться к военно-гражданским администрациям и если ситуация с безопасностью позволит, назначать выборы. Об этом сообщил глава ЦИК Олег Диденко во время встречи с послами стран Большой семерки, передает пресс-служба Центризбиркома.

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"Это самые сложные выборы в истории Украины. На избирательный процесс влияют сразу несколько важных факторов: новые избирательные системы, несовершенное законодательство, невозможность проведения выборов на отдельных территориях в связи с военной агрессией, новое административно-территориальное устройство и COVID-19", – сказал Диденко.

Отвечая на вопрос о назначении выборов в общинах, где была признана невозможность проведения выборов 25 октября 2020 года, глава ЦИК сказал: "Первые выборы можно проводить дважды в год: в октябре и марте. Мы планируем в будущем обращаться к соответствующим военно-гражданским администрациям насчет ситуации с безопасностью на этих территориях. Как только будут необходимые условия – выборы будут назначены".

Глава ЦИК усомнился в возможности отмена местных выборов в судебном порядке.

"Не думаю, что на сегодня такие перспективы есть. Кроме того, избирательный процесс уже начался. Согласно Конституции Украины остановки избирательного процесса возможно лишь в случае введения в Украине или отдельных местностях чрезвычайного или военного положения", – объяснил Диденко.

  • 15 июля Рада назначила проведение местных выборов на 25 октября.
  • 14 сентября Кабинет министров утвердил противоэпидемические меры, которые нужно будет соблюдать во время организации и проведения выборов в период карантина.
  • 15 сентября Верховная Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах.

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Наталия Медведева
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