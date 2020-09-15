Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

За решение проголосовали 325 нардепов

Справка о несудимости не будет нужна для выдвижения кандидатов на местных выборах. Такое решение приняла сегодня, 15 сентября, Верховная Рада.

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"За" проголосовали 325 нардепов, "против" – 0, "воздержались" – 3.

Предложение было согласовано на совещании глав фракций перед перерывом в работе Рады. Во время перерыва комитет рассмотрел предложенный законопроект и вынес его на голосование в зал. Законопроект приняли в первом и втором чтениях без внесения поправок.

Автор законопроекта, нардеп из фракции Голос Роман Лозинский, объяснил отмену справок о несудимости тем, что их получение является лишней бюрократической процедурой. Он отметил, что, заполняя документы, кандидат неоднократно заявляет о своей несудимости, и несет за это ответственность.

15 июля Рада назначила проведение местных выборов на 25 октября.

Денис Юдин

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