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ЦИК обработала 60% протоколов: результаты голосования

ЦИК обработала 60% протоколов: результаты голосования - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
22.07.2019, 14:14

Лидирует на досрочных выборах в Верховную Раду Слуга народа

Центральная избирательная комиссия обработала 62,48% электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах в Верховную Раду, наибольшее количество избирателей проголосовали за президентскую партию Слуга народа - 42,52%.  Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Оппозиционная платформа - За жизнь набирает 13,01%, Европейская солидарность - 8,52%, Батькивщина - 8,02%, Голос - 6,3%.

Фото: cvk.gov.ua

Большинство кресел в новой Верховной Раде по мажоритарке займут кандидаты от партии Слуга народа: по итогам обработки около 62% протоколов президентская партия берет более 42% голосов.

По результатам обработки 99,00% электронных протоколов голосования на избирательных участках партия Слуга народа набрала 29,4%.

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