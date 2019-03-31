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31.03.2019, 16:30

ЦИК вышел за рамки своих полномочий - нардеп от Батькивищны

ЦИК вышел за рамки своих полномочий - нардеп от Батькивищны - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Выгонять членов комиссий участковых избирательных комиссий за нарушение незаконно, говорят в Батькивщине

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Центральная избирательная комиссия позволила выгонять членов комиссий участковых избирательных комиссий за нарушения - это незаконно, говорят в Батькивщине. Об этом на брифинге сказал нардеп от Батькивищны Сергей Власенко, передает корреспондент LIGA.net.

По словам Власенко, действующее законодательство таких механизмов не предусматривает.

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"Законодательство не позволяет обжаловать такие решения в судах, если ЦИК принял его за день до голосования с 22-00 по 00-00 часов, - добавил главный юрист Батьквищины, - впервые на моей памяти ЦИК воспользовалась этим cлепым пятном в законодательстве.”

Кроме того, Власенко считает, что ЦИК непропорционально распределил должности руководителей в окружных избирательных комиссиях между кандидатами в президенты. "Получилось так: Порошенко - 26 руководящих должностей, Литвиненко - 29, Тимошенко - 20, Гриценко - 16. Верховный суд это решение ЦИК закрепил", - сказал нардеп.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

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Теги: Батькивщина, цик, выборы-2019
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