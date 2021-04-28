Аксенов зарегистрирован депутатом Рады. Он организовывал "референдум" боевиков на Донбассе

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Верховной Рады мэра Доброполья Андрея Аксенова. Постановление опубликовано на сайте ЦИК.

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ЦИК выдал Аксенову временное удостоверение нардепа и зарегистрировал его как народного депутата Украины.

Аксенов баллотировался в Раду от партии Порядок. На выборах в округе №50 в Донецкой области он набрал 65,45% голосов избирателей.

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Денис Юдин

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