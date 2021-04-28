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Аксенов зарегистрирован депутатом Рады. Он организовывал "референдум" боевиков на Донбассе

28.04.2021, 11:47
Аксенов зарегистрирован депутатом Рады. Он организовывал
Андрей Аксенов (Фото – скриншот из видео Новости Донбасса, YouTube)

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала депутатом Верховной Рады мэра Доброполья Андрея Аксенова. Постановление опубликовано на сайте ЦИК.

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ЦИК выдал Аксенову временное удостоверение нардепа и зарегистрировал его как народного депутата Украины.

Аксенов баллотировался в Раду от партии Порядок. На выборах в округе №50 в Донецкой области он набрал 65,45% голосов избирателей.

СПРАВКА. Аксенов в 2014 году, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона. В октябре 2015-го был избран мэром Доброполья. СМИ сообщали, что у Аксенова двойное гражданство – Украины и России. В мае 2018 года ему сообщили о подозрении в служебном подлоге, подделке и использовании документов, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением. Незаконно посещал оккупированный Крым. В январе 2019-го Аксенова отправили под ночной домашний арест на два месяца.

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Денис Юдин
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Донецкая область Донбасс андрей аксенов довыборы в верховную раду
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