ЦИК зарегистрировала почти всех депутатов Верховной Рады

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня ЦИК зарегистрировала 75 народных депутатов, избранных в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах, сообщает пресс-служба комиссии.

Зарегистрировано 44 депутата, избиравшихся по общенациональному многомандатному округу: 22 - от партии Слуга народа, 10 от ОПЗЖ, в том числе - Вадим Столар, одного от Батькивщины, одного от Европейской солидарности и 10 от Голоса, в том числе Киру Рудик.

Также зарегистрирован 31 депутат, избранный в одномандатных округах.

Всего на данный момент зарегистрировано 395 народных депутатов из 424, избранных в Верховную Раду.

Сегодня стал известен состав временного президиума Верховной Рады.

Также сегодня глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков рассказал, что сенсорные кнопки в Раде уже устарели.

Читайте также: "В Слуге народа есть пророссийские взгляды". Интервью с Арахамией – за минуту