ТСК: Причина Иловайской трагедии – ненадлежащая оборона страны
15.11.2021, 14:39
Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба Слуги народа)
Временная следственная комиссия Верховной Рады (ТСК) считает, что к военной трагедии в Иловайске в августе 2014 года привела, помимо вторжения российских войск, в основном "ненадлежащая организации обороны страны". Такие выводы зачитала на брифинге замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны (фракция Слуга народа) Марьяна Безуглая.
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