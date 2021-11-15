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ТСК: Причина Иловайской трагедии – ненадлежащая оборона страны

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 14:39
ТСК: Причина Иловайской трагедии – ненадлежащая оборона страны - Фото
Марьяна Безуглая (Фото: пресс-служба Слуги народа)

Временная следственная комиссия Верховной Рады (ТСК) считает, что к военной трагедии в Иловайске в августе 2014 года привела, помимо вторжения российских войск, в основном "ненадлежащая организации обороны страны". Такие выводы зачитала на брифинге замглавы комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны (фракция Слуга народа) Марьяна Безуглая.

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Елизавета Кумбер
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