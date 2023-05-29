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ЦНС: Оккупанты вывозят документы из Кременной. Сырский анонсировал там активные действия

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 17:36
ЦНС: Оккупанты вывозят документы из Кременной. Сырский анонсировал там активные действия - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские захватчики вывозят из временно оккупированной Кременной документацию из учреждений. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной", – говорится в сообщении.

ЦНС поблагодарил украинское подполье на временно оккупированных территориях, благодаря которому это стало известно.

ЦНС: Оккупанты вывозят документы из Кременной. Сырский анонсировал там активные действия

Читайте также: Российский криминалитет едет на оккупированные территории Украины – Центр сопротивления

Наталья Медведева
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