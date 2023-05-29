ЦНС: Оккупанты вывозят документы из Кременной. Сырский анонсировал там активные действия
29.05.2023, 17:36
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Российские захватчики вывозят из временно оккупированной Кременной документацию из учреждений. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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"Россияне вывозят во временно оккупированный Луганск документацию из государственных учреждений Кременной", – говорится в сообщении.
ЦНС поблагодарил украинское подполье на временно оккупированных территориях, благодаря которому это стало известно.
- Ранее сегодня, 29 мая, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский на Лиманском направлении встретился с командирами и сообщил, что "скоро состоятся активные наступательные действия".
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