ЦНС: Окупанти вивозять документи з Кремінної. Сирський анонсував там активні дії

Російські загарбники вивозять із тимчасово окупованої Кремінної документацію з установ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Росіяни вивозять у тимчасово окупований Луганськ документацію із державних установ Кремінної", – йдеться у повідомленні.

ЦНС подякував українському підпіллю на тимчасово окупованих територіях, завдяки якому це стало відомо.

Раніше сьогодні, 29 травня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами та повідомив, що "незабаром відбудуться активні наступальні дії".

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