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ЦНС: Окупанти вивозять документи з Кремінної. Сирський анонсував там активні дії

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 17:36
ЦНС: Окупанти вивозять документи з Кремінної. Сирський анонсував там активні дії - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські загарбники вивозять із тимчасово окупованої Кремінної документацію з установ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Росіяни вивозять у тимчасово окупований Луганськ документацію із державних установ Кремінної", – йдеться у повідомленні.

ЦНС подякував українському підпіллю на тимчасово окупованих територіях, завдяки якому це стало відомо.

ЦНС: Окупанти вивозять документи з Кремінної. Сирський анонсував там активні дії

Читайте також: Російський криміналітет їде на окуповані території України – Центр спротиву

Наталія Медведєва
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