ЦНС: Окупанти вивозять документи з Кремінної. Сирський анонсував там активні дії
29.05.2023, 17:36
Російські окупанти (Фото: EPA)
Російські загарбники вивозять із тимчасово окупованої Кремінної документацію з установ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
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"Росіяни вивозять у тимчасово окупований Луганськ документацію із державних установ Кремінної", – йдеться у повідомленні.
ЦНС подякував українському підпіллю на тимчасово окупованих територіях, завдяки якому це стало відомо.
- Раніше сьогодні, 29 травня, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський на Лиманському напрямку зустрівся з командирами та повідомив, що "незабаром відбудуться активні наступальні дії".
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