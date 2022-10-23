ЦНС: в Беларуси заметили иранских военных – видимо, инструкторов по дронам

В селе Микуличи Гомельской области Беларуси были замечены иранские военные – вероятно, инструкторы по использованию дронов. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

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ЦНС утверждает, что по данным сил сопротивления Беларуси, российские оккупанты взяли под полный контроль авиабазы в Барановичах и Лиде и используют их для нанесения ударов по территории Украины.

Сообщается также, что в селе Микуличи Гомельской области Беларуси замечена группа офицеров Корпуса стражей иранской революции. Иранских военных плотно охраняет Росгвардия и офицеры ФСБ. По доступной информации, именно эти инструкторы обеспечивали запуски дронов-камикадзе Shahed-136 по объектам гражданской и энергетической инфраструктуры Украины.

20 октября Белый дом подтвердил данные о размещении во временно оккупированном Крыму иранских инструкторов для помощи военным РФ с беспилотниками.

21 октября МИД Ирана рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Украину, а тем, кто сейчас на территории страны – выехать.

21 октября появились сообщения, что в Украине погибли 10 иранских инструкторов, которые консультировали российских военных по запускам дронов.

Сергій Бережний

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