"Сейчас расскажу кое-что невероятное". Вакарчук записал видео

Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер партии Голос, украинский музыкант Святослав Вакарчук анонсировал всеукраинский тур, в который он отправляется с единомышленниками. Соответствующее видеообращение Вакарчук опубликовал в Facebook.

"Это будет большой тур перемен, с которым мы объедем всю Украину - с запада на восток, с севера на юг. Это будет поездка, которая запомнится большинству из нас на всю жизнь. Будет много живого человеческого общения и будет много рок-н-ролла", - сказал Вакарчук и призвал желающих присоединяться к участию в туре.

28 мая Вакарчук сообщил, что его политсила не будет объединяться с другими партиями, которые он назвал "политическими брендами". "Мы готовы объединять усилия с людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические программы, нашу программу. С людьми, а не с брендами", – добавил Вакарчук.