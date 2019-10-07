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Турчинов назвал арест Пашинского политически ангажированным

Турчинов назвал арест Пашинского политически ангажированным - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)
07.10.2019, 19:56

"Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - сказал экс-секретарь СНБО

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов назвал решение суда о заключении под стражу на два месяца бывшего депутата Сергея Пашинского политически ангажированным. Об этом Турчинов сказал журналистам после оглашения решения.

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения", - сказал Турчинов.

По его мнению, у суда не было оснований для избрания ареста в СИЗО.

"Без каких-либо оснований – вы в суде это слышали – никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал экс-секретарь СНБО.

Он также назвал реакцию Пашинского в инциденте с Вячеславом Химикусом "адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей супруги".

"Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - сказал Турчинов, добавив, что в судебной системе по-прежнему доминирует политическая целесообразность.

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