Турецкое СМИ: Армения передала России четыре Су-30 "для Украины". Ереван это отрицает

Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.

Посольство Армении в Украине отрицает достоверность публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".

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LIGA.net пытается подтвердить или опровергнуть данные этого СМИ.

ВАЖНО. Поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, нужно относиться осторожно. Подтверждений от независимых источников пока нет.

Новость дополняется...

Около двух лет назад Армения закупила четыре Су-30 без ракет к ним.

Евгений Пилипенко

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