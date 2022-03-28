UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турецкое СМИ: Армения передала России четыре Су-30 "для Украины". Ереван это отрицает

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2022, 16:15
Турецкое СМИ: Армения передала России четыре Су-30
Су-30 ВВС Армении (фото - ermenihaber.am)

Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.

Посольство Армении в Украине отрицает достоверность публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

LIGA.net пытается подтвердить или опровергнуть данные этого СМИ.

ВАЖНО. Поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, нужно относиться осторожно. Подтверждений от независимых источников пока нет.

Новость дополняется...

  • Около двух лет назад Армения закупила четыре Су-30 без ракет к ним.
Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война армения су-30
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 