Турецкое СМИ: Армения передала России четыре Су-30 "для Украины". Ереван это отрицает
28.03.2022, 16:15
Су-30 ВВС Армении (фото - ermenihaber.am)
Турецкий ресурс Haber Global со ссылкой на "разведку" сообщил, что 25 марта из Армении в Россию "для использования в Украине" якобы вылетели вместе с армянскими летчиками четыре многоцелевых бомбардировщика Су-30.
Посольство Армении в Украине отрицает достоверность публикации: "Распространенная Haber Global информация о передаче Арменией самолетов Cу-30 не соответствует действительности".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
LIGA.net пытается подтвердить или опровергнуть данные этого СМИ.
ВАЖНО. Поскольку Турция является геополитическим противником Армении, к информации, озвученной в материале, нужно относиться осторожно. Подтверждений от независимых источников пока нет.
Новость дополняется...
- Около двух лет назад Армения закупила четыре Су-30 без ракет к ним.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии