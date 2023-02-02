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Турция не видит скорого окончания кровопролития в Украине – спикер Эрдогана

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 15:41
Турция не видит скорого окончания кровопролития в Украине – спикер Эрдогана - Фото
Ибрагим Калын (фото - Emrah Gurel, АР)

В Турции не видят возможности быстрого окончания войны, которую Россия развязала против Украины, и обеспокоены дальнейшей эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.

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"Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, а также других аспектов", – сказал Калын.

Спикер турецкого лидера назвал "объяснимым" предоставление Украине большего объема оружия.

"Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это – четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее всего, продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются", – отметил Калын.

Читайте также: Перед большой битвой. Как Россия теряет огневую мощь, а Украина наращивает

Наталія Медведєва
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война Турция Ибрагим Калын
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