Турция не видит скорого окончания кровопролития в Украине – спикер Эрдогана

В Турции не видят возможности быстрого окончания войны, которую Россия развязала против Украины, и обеспокоены дальнейшей эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Анадолу.

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"Сложилась очень сложная ситуация. Масштабы войны ширятся, а противостояние затягивается. Это не сулит ничего хорошего для территориальной целостности Украины, энергетической и продовольственной безопасности, а также других аспектов", – сказал Калын.

Спикер турецкого лидера назвал "объяснимым" предоставление Украине большего объема оружия.

"Мирное соглашение, которое рано или поздно будет заключено, должно учитывать фактор территориальной целостности и политического суверенитета Украины. Это – четкая основа для любых переговоров. Однако недавние действия, скорее всего, продлевают войну. Будет ли этого достаточно, чтобы изменить позицию России? Изменить ход российской войны? Вопросы остаются", – отметил Калын.

14 января Калын заявил, что Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине. По мнению турецкого руководства, ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств, чтобы "выиграть войну".

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Наталія Медведєва

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