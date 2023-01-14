Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине — советник Эрдогана

Турция готова настаивать на локальном прекращении огня в Украине. По мнению турецкого руководства, ни у Москвы, ни у Киева нет военных средств, чтобы "выиграть войну". Об этом заявил советник президента Реджепа Тайипа Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын, сообщает Hurriyet Daily News.

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Он признал маловероятной возможность того, что воюющие стороны заключат "всеобъемлющее мирное соглашение" в ближайшие месяцы.

Но, по мнению Калына, высокая цена боевых действий может вскоре заставить стороны пойти на локальные перемирия в определенных частях зоны боевых действий. "Турция готова настаивать на локальном прекращении огня и небольшой локальной деэскалации", — сказал советник Эрдогана.

"Ни одна из сторон не в состоянии выиграть войну военными методами, на земле", – считает Калын.

Он заявил, что Россия в первую очередь заинтересована в "гарантиях безопасности" со стороны НАТО и в "уважении на мировой арене".

Вчера, 13 января, посол в Турции Василий Боднар заявил, что страна изменила свою позицию относительно войны и стала говорить о территориальной целостности Украины, а не только о мире любой ценой.

По словам Бондара, Турция видит процесс урегулирования войны РФ против Украины поэтапно: сначала — достижение перемирия, а потом полный вывод российских войск.

Вадим Ребрина

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