Турция рассказала США о своем желании участвовать в диалоге по украинскому вопросу

Турция готова всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине и защите ее территориальной целостности. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану в телефонном разговоре, передает BirGun.

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Как отмечается, представители Турции и США обсудили политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны, а также обменялись мнениями об Украине, Казахстане, Армении, Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии.

Спикер Эрдогана заявил, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, и что Турция готова всячески способствовать этому.

Он подчеркнул важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины.

29 ноября 2021 года Эрдоган предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. Россия отказалась.

8 декабря Эрдоган еще раз подчеркнул, что Турция готова оказать максимальную поддержку в установлении канала диалога между Украиной и Россией.

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Наталия Медведева

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