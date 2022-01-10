UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Турция рассказала США о своем желании участвовать в диалоге по украинскому вопросу

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 22:41
Турция рассказала США о своем желании участвовать в диалоге по украинскому вопросу - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA-EFE/ERDEM SAHIN)

Турция готова всячески способствовать урегулированию конфликта в Украине и защите ее территориальной целостности. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын советнику по национальной безопасности США Джейку Салливану в телефонном разговоре, передает BirGun.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, представители Турции и США обсудили политические и экономические отношения и развитие сотрудничества в области обороны, а также обменялись мнениями об Украине, Казахстане, Армении, Афганистане, Боснии и Герцеговине и Эфиопии.

Спикер Эрдогана заявил, что украинский кризис должен быть урегулирован путем диалога и сотрудничества, и что Турция готова всячески способствовать этому.

Он подчеркнул важность, которую Турция придает защите территориальной целостности Украины.

Читайте также: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Турция реджеп тайип эрдоган Джейк Салливан
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 