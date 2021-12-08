Турция настаивает на посредничестве в паре Украина-РФ. Эрдоган предлагает "канал диалога"
Турция внимательно следит за ситуацией в Украине и готова оказать поддержку в переговорах с Россией. Об этом 8 декабря во время пресс-конференции в Анкаре сказал президент Реджеп Эрдоган, пишет агентство Анадолу.
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"Мы готовы оказать максимальную поддержку в установлении канала диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить поддержку в виде помощи, посредничества или любого другого желаемого формата", – отметил он.
По словам турецкого лидера, конфронтация между Россией и Украиной влияет на баланс как в регионе, так и в мире.
Эрдоган высказал надежду, что "напряженность больше не усилится и стабильность в регионе сохранится". Он добавил, что Турция "без колебаний" готова сделать все возможное для сохранения мира в регионе.
За последние несколько недель Эрдоган не впервые предлагает помощь в переговорах между Россией и Украиной.
- 29 ноября 2021 года Эрдоган предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. Россия отказалась.
- 3 декабря президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора пожаловался Эрдогану на Украину за использование ей Bayraktar.
- В Bloomberg утверждают, что Турция и Украина договорились о новых поставках для украинской армии беспилотников Bayraktar – заказы еще как минимум на 20 дронов находятся в стадии разработки.
- В правительстве Турции сказали, что поставки боевых дронов Bayraktar Украине не связаны с ситуацией "напряженности между Москвой и Киевом".
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