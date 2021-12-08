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Турция настаивает на посредничестве в паре Украина-РФ. Эрдоган предлагает "канал диалога"

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:42
Турция настаивает на посредничестве в паре Украина-РФ. Эрдоган предлагает
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Чириков/EPA)

Турция внимательно следит за ситуацией в Украине и готова оказать поддержку в переговорах с Россией. Об этом 8 декабря во время пресс-конференции в Анкаре сказал президент Реджеп Эрдоган, пишет агентство Анадолу.

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"Мы готовы оказать максимальную поддержку в установлении канала диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить поддержку в виде помощи, посредничества или любого другого желаемого формата", – отметил он.

По словам турецкого лидера, конфронтация между Россией и Украиной влияет на баланс как в регионе, так и в мире.

Эрдоган высказал надежду, что "напряженность больше не усилится и стабильность в регионе сохранится". Он добавил, что Турция "без колебаний" готова сделать все возможное для сохранения мира в регионе.

За последние несколько недель Эрдоган не впервые предлагает помощь в переговорах между Россией и Украиной.

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Яна Катасонова
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