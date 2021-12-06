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Турция прокомментировала Bayraktar для Украины: Мы подписали договоренности до обострения

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 15:58
Турция прокомментировала Bayraktar для Украины: Мы подписали договоренности до обострения - Фото
Иллюстративное фото: АрмияИнформ

В правительстве Турции отрицают, что поставки боевых дронов Bayraktar Украине связаны с ситуацией "напряженности между Москвой и Киевом". Это результат договоренностей, сказал глава оборонной промышленности Исмаил Демир, пишет Hürriyet.

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"Это был процесс. Две страны подписали договоренности ранее. У нас с Украиной были определенные производственные и инвестиционные проекты", – сказал он.

По словам чиновника, Турция выполнила свои обязательства перед Украиной по предыдущим соглашениям.

Демир добавил, что отправка Bayraktar не имеет отношение к последним событиям в регионе, поскольку с Россией Турция тоже ведет переговоры о сотрудничестве – поставках боевых самолетов MMU. Их доставят к 2023 году.

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Яна Катасонова
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Bayraktar дрон Турция беспилотник
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