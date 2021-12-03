Украина договорилась с Турцией о поставках еще как минимум 20 Bayraktar – Bloomberg

Турция и Украина договорились о новых поставках для украинской армии беспилотников Bayraktar – заказы еще как минимум на 20 дронов находятся в стадии разработки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собеседников в турецком правительстве и руководстве компании Baykar.

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По информации Bloomberg, Турция продала Украине значительно больше военных беспилотников Bayraktar TB2, чем сообщалось ранее, и в ближайшее время будут заключены новые сделки.

По словам собеседников издания, заказы еще как минимум на два десятка дронов находятся в стадии разработки.

Представители Baykar и турецкого правительства отказались комментировать количество проданных Украине дронов.

По словам высокопоставленного турецкого чиновника, на стадии разработки находятся новые сделки, в том числе о совместном производстве с Турцией космических ракет, подобных украинскому "Зениту-2".

По словам профессора международных отношений Соли Озела из стамбульского университета Кадир Хас, отношения Турции с Украиной являются частью более широких усилий турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержанию связей как с Россией, так и с НАТО.

"Стратегически Турция не хочет, чтобы Россия доминировала в Черном море, но она также не хочет наступать Москве на пятки. Поэтому Турция балансирует", – сказал Озель, отметив, что Российская и Османская империи провели более 10-ти войн на территориях вокруг Черного моря.

СПРАВКА. "Зенит-2" – украинская (советская) ракета-носитель космического назначения среднего класса. Главный разработчик – КБ "Южное" (Днепр). Первый успешный пуск "Зенит-2" без полезной нагрузки был осуществлен 21 июня 1985 года с космодрома Байконур.

26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь. В Генштабе заявили, что будут наращивать количество этих беспилотников.

29 ноября Эрдоган предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. Россия отказалась.

3 декабря президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора пожаловался Эрдогану на Украину за использование ей Baykar.

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Наталия Медведева

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