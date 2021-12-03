UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган поговорил с Путиным: тот пожаловался на применение Украиной Bayraktar

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 19:27
Эрдоган поговорил с Путиным: тот пожаловался на применение Украиной Bayraktar - Фото
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочих обсудили тему Украины, сообщает пресс-служба Управления по коммуникациям при президенте Турции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В ходе встречи обсуждались вопросы, которые улучшат отношения Турции и России. Кроме того, были обсуждены Азербайджан и Армения, а также региональные вопросы, в частности Сирия, Ливия и Украина", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля сообщают, что Путин в очередной раз заявил о якобы несоблюдении Украиной минских соглашений и договоренностей в нормандском формате.

Он также пожаловался на "провокационную активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

"Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – сказано в сообщении Кремля.

  • 26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь. В Генштабе заявили, что будут наращивать количество этих беспилотников.
  • 29 ноября Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ. 
  • В МИД РФ заявили, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может идти речи. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Bayraktar Донбасс владимир путин реджеп эрдоган
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 