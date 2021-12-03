Эрдоган поговорил с Путиным: тот пожаловался на применение Украиной Bayraktar

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Среди прочих обсудили тему Украины, сообщает пресс-служба Управления по коммуникациям при президенте Турции.

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"В ходе встречи обсуждались вопросы, которые улучшат отношения Турции и России. Кроме того, были обсуждены Азербайджан и Армения, а также региональные вопросы, в частности Сирия, Ливия и Украина", – сказано в сообщении.

В пресс-службе Кремля сообщают, что Путин в очередной раз заявил о якобы несоблюдении Украиной минских соглашений и договоренностей в нормандском формате.

Он также пожаловался на "провокационную активность вооруженных сил Украины в зоне конфликта, включая применение ударных беспилотных аппаратов "Байрактар".

"Подчеркнута необходимость того, чтобы Киев отказался от любых попыток силового воздействия на Донбасс", – сказано в сообщении Кремля.

26 октября в ответ на обстрел боевиков и гибель военного ВСУ подняли БПЛА Bayraktar и ракетой уничтожили одну из гаубиц оккупантов, из которой они вели огонь. В Генштабе заявили, что будут наращивать количество этих беспилотников.

29 ноября Эрдоган во время пресс-конференции предложил свое посредничество между Украиной и РФ на фоне активности российских войск возле украинских границ.

В МИД РФ заявили, что ни о какой посреднической роли Турции в урегулировании конфликта на востоке Украины не может идти речи.

Вадим Ребрина

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