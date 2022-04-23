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Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ, направляющихся в Сирию

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 20:04
Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ, направляющихся в Сирию - Фото
Фото: ЕРА

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.  

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", – цитирует телеканал министра. 

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Чавушоглу уточнил, что Турция выдает разрешение для российских авиакомпаний на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца. 

Срок последнего разрешения закончился в апреле. 

"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – подтвердил министр. 

Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган известил Путина о запрете на полеты.  

По словам Чавушоглу, Турция ведет диалог с Россией по этому вопросу, а также по конвенции Монтре, регулирующей проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море. 

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Роман Брыль
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российские самолеты Сирия Турция Мевлют Чавушоглу
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