Турция закрыла воздушное пространство для самолетов из РФ, направляющихся в Сирию

Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкий телеканал NTV.

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных самолетов и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию", – цитирует телеканал министра.

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Чавушоглу уточнил, что Турция выдает разрешение для российских авиакомпаний на полеты в Сирию через ее территорию каждые три месяца.

Срок последнего разрешения закончился в апреле.

"У них было разрешение. Потом полеты прекратились", – подтвердил министр.

Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган известил Путина о запрете на полеты.

По словам Чавушоглу, Турция ведет диалог с Россией по этому вопросу, а также по конвенции Монтре, регулирующей проход через Босфор и Дарданеллы в Черное море.

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Роман Брыль

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