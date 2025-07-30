Туск: Война РФ против Украины может быть прекращена в ближайшем будущем
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что есть неплохие шансы и множество признаков, которые указывают на возможность того, что война России против Украины будет прекращена в ближайшем будущем. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Onet.
Однако по словам Туска, Польша должна быть готова к обороне, независимо от событий на российско-украинском фронте.
"Мы не можем терять ни часа, ни дня в этой гонке за современную армию", – подчеркнул Туск.
Он также отметил важность того, чтобы вложения в оборону оставались в Польше.
"С польской точки зрения, абсолютно ключевым является то, чтобы сотни миллиардов злотых, которые мы хотим направить на оборону, работали максимально внутри Польши", – заявил он.
- 4 июля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал президенту США Дональду Трампу, что российский диктатор Путин издевается над его мирными инициативами. Он призвал американского лидера возобновить поставки вооружения в Украину и ввести жесткие санкции против агрессора.
- 16 июля министр Сикорский заявил, что России необходимо не менее 70 лет, чтобы полностью захватить Украину.
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