Глава МИД Польши: России нужно не менее 70 лет, чтобы захватить Украину

Заседание Люблинского треугольника (Фото: МИД)

Анализируя темпы продвижения России, государству-агрессору необходимо не менее 70 лет, чтобы полностью захватить Украину, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Такое мнение он высказал во время совместного брифинга глав МИД Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва), передает Укринформ.

Сикорский заявил, что Украина не проигрывает в войне. Она победила на море, а в воздухе "око за око".

"На суше победы России являются пирровыми: в зависимости от месяца – 100-300 солдат на один квадратный километр [захваченных территорий]. В таком темпе России потребуется 70 лет, чтобы захватить Украину. Она должна посчитать, во что это ей обойдется", – сказал глава польской дипломатии.

Он добавил, что, хотя Россия якобы декларирует готовность вести переговоры с Украиной, но это украинская сторона уже давно заявила о готовности к немедленному прекращению огня.

Сикорский подчеркнул, что война РФ против Украины может завершиться за пять минут, если российский диктатор Владимир Путин отдаст приказ своим войскам отступить.

"Я считаю, что длительный мир возможен при устранении первопричин войны, а ими есть фашистская идеология России и империализм. Необходима дерадикализация власти и российского общества", – констатировал он.