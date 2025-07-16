Глава МЗС Польщі: Росії потрібно щонайменше 70 років, щоб захопити Україну

Засідання Люблінського трикутника (Фото: МЗС)

Аналізуючи темпи просування Росії, державі-агресору необхідно щонайменше 70 років, щоб повністю захопити Україну, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Таку думку він висловив під час спільного брифінгу глав МЗС Люблінського трикутника (Україна, Польща, Литва), передає Укрінформ.

Сікорський заявив, що Україна не програє у війні. Вона перемогла на морі, а у повітрі "око за око".

"На суходолі перемоги Росії є пірровими: залежно від місяця – 100-300 солдатів на один квадратний кілометр [захоплених територій]. У такому темпі Росії потрібно буде 70 років, щоб захопити Україну. Вона має порахувати, чого це їй коштуватиме", – сказав глава польської дипломатії.

Він додав, що хоч Росія нібито декларує готовність вести переговори з Україною, але це українська сторона вже давно заявила про готовність до негайного припинення вогню.

Сікорський наголосив, що війна РФ проти України може завершитися за п'ять хвилин, якщо російський диктатор Володимир Путін віддасть наказ своїм військам відступити.

"Я вважаю, що тривалий мир можливий за умови усунення першопричин війни, а ними є фашистська ідеологія Росії й імперіалізм. Необхідна дерадикалізація влади й російського суспільства", – констатував він.