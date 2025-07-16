Для протидії Москві: Україна, Польща та Литва домовились започаткувати форум істориків

Інституція стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії трьох країн, заявив глава МЗС України

Андрій Сибіга, Радослав Сікорський та Кястутіс Будрис (Фото: МЗС України)

У межах Люблінського трикутника Україна, Литва та Польща домовились започаткувати форум істориків, аби розв'язувати проблеми й позбавити Росію "найменшої можливості підважувати єдність" трьох країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії трьох країн.

"Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність", – зазначив Сибіга.

Люблінський трикутник — регіональний альянс для політичного, економічного, культурного й соціального співробітництва між Литвою, Польщею та Україною. Його метою є зміцнення діалогу між країнами, підтримка інтеграції України до Євросоюзу та НАТО і спільна протидія російській агресії в Україні.



В України та Польщі вже є спільна група з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн.

10 липня, напередодні нового Дня вшанування жертв Волинської трагедії у Польщі, українське МЗС заявило, що Київ виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, а також розраховує на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого.