Для протидії Москві: Україна, Польща та Литва домовились започаткувати форум істориків
У межах Люблінського трикутника Україна, Литва та Польща домовились започаткувати форум істориків, аби розв'язувати проблеми й позбавити Росію "найменшої можливості підважувати єдність" трьох країн. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
За його словами, форум стане платформою для спільних досліджень та діалогу з важливих і складних тем спільної історії трьох країн.
"Ми маємо шукати порозуміння, вирішувати проблемні питання і таким чином позбавити Москву найменшої можливості підважувати нашу єдність", – зазначив Сибіга.
В України та Польщі вже є спільна група з питань історичного діалогу, яка діє за участю міністерств культури та інститутів національної памʼяті двох країн.
10 липня, напередодні нового Дня вшанування жертв Волинської трагедії у Польщі, українське МЗС заявило, що Київ виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, а також розраховує на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого.
- Новообраний президент Польщі Навроцький, що вступить на посаду у серпні, є директором польського Інституту національної пам'яті. Під час виборів він спекулював на темі Волинської трагедії й виступав проти вступу України до Євросоюзу і НАТО.
- Після виборів він заявив, що сподівається на продовження з Україною співпраці, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Водночас згодом Навроцький повідомив, що на цей час проти євроінтеграції України, мотивуючи це тим, що інші країни ЄС "мають власні інтереси".
- Разом із цим новообраний президент Польщі виступає проти нинішньої РФ та диктатора Путіна, а у самій країні-агресорі його оголосили у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії.
- У липні Навроцький закликав президента Зеленського масштабувати ексгумації тіл жертв Волинської трагедії. У Луцьку пройшла меса за загиблими.
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