МЗС застерегло від політизації діалогу між Україною та Польщею щодо історичних питань

Заради збереження єдності в захисті від Росії Україна прагне розв'язувати всі проблеми двосторонніх відносин із Польщею в конструктивному дусі

Ексгумація жертв (Фото: Vladyslav Musiienko/EPA)

Україна виступає за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, та розраховує на розважливість польських партнерів в оцінках подій спільного історичного минулого. Про це йдеться у заяві Міністерств закордонних справ напередодні Дня вшанування жертв Волинської трагедії у Польщі.

У відомстві зазначили, що в Україні шанобливо та з повагою ставляться до історії українського та польського народів. Країни переживали різні етапи у своїх взаєминах – від складних періодів історичних суперечностей до сучасного етапу тісного стратегічного партнерства.

В Україні розуміють чутливість теми Волинської трагедії в польському суспільстві та чутливе ставлення до трагічних сторінок минулого серед українців.

В МЗС переконані, що обидва народи мають моральний обов’язок – не лише перед пам’яттю загиблих, а й перед сучасними та прийдешніми поколіннями – зберігати спадок співпраці, взаємної довіри та стратегічного партнерства.

"Ми виступаємо за чесний, відповідальний та збалансований історичний діалог, вільний від політизації й односторонніх трактувань, та розраховуємо на розважливість наших польських партнерів в оцінках подій нашого спільного історичного минулого", – йдеться у заяві.

Заради збереження єдності в захисті від Росії Україна прагне розв'язувати всі проблеми двосторонніх відносин у конструктивному дусі й довела це конкретними кроками у попередні місяці. Був відновлений процес ексгумацій і конструктивний діалог з історичних питань.

"Розраховуємо, що ця робота триватиме без політизації", – наголосили у відомстві.

В МЗС зазначили, що останнім часом в Україні були проведені два загальнонаціональні круглі столи за участі істориків та експертів з українсько-польських відносин. Вони засвідчили, що події Волинської трагедії були трагедією двох народів і потребують спільних об’єктивних оцінок на основі фахових досліджень усіх фактів того періоду.

У відомстві розповіли про конструктивну співпрацю з Польщею у здійсненні ексгумації, належному впорядкуванні місць поховань і встановленні імен загиблих. Продовження цієї роботи сприятиме зміцненню взаєморозуміння між народами та утвердженню історичної справедливості й пам’яті про події минулого.

Україна запропонувала відновити діяльність Українсько-польського форуму істориків, а також формату відкритого діалогу – Форуму партнерства – як важливих майданчиків для обміну думками та пошуку взаєморозуміння.

"Напередодні дня, коли Республіка Польща вшановує пам’ять жертв Волинської трагедії, Україна розділяє біль і скорботу польського народу. Водночас ми не забуваємо про численних українців, які стали невинними жертвами міжетнічного насильства, політичних репресій та депортацій на території Польщі. Україна вшановує пам’ять усіх загиблих незалежно від їхньої національності, релігії чи місця поховання", – йдеться в заяві.

У відомстві нагадали, що Росія робить усе, аби розділити українців і поляків, використовуючи сторінки минулого. Там констатували, що деякі польські політики свідомо чи несвідомо підіграють агресору в цих зусиллях. Росія насправді наочно демонструє на прикладі українських міст, що саме вона буде робити в Польщі, якщо її не зупинити в Україні.

У відповідь Київ та Варшава мають проявляти єдність і мудрість та спільно вшановувати історичну пам’ять, усвідомлюючи, що заради спільного майбутнього мають знаходити порозуміння навіть щодо найскладніших сторінок минулого. Саме на засадах цієї єдності держави зможуть успішно будувати спільний європейський шлях.

В МЗС подякували Польщі за допомогу, яка надається від початку повномасштабного вторгнення. Тільки разом Варшава та Київ зможуть подолати державу-агресора та захистити свободу України та Польщі.