МИД предостерег от политизации диалога между Украиной и Польшей по историческим вопросам

Ради сохранения единства в защите от России Украина стремится решать все проблемы двусторонних отношений с Польшей в конструктивном духе

Эксгумация жертв (Фото: Vladyslav Musiienko/EPA)

Украина выступает за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитывает на благоразумие польских партнеров в оценках событий общего исторического прошлого. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел в канун Дня памяти жертв Волынской трагедии в Польше.

В ведомстве отметили, что в Украине с уважением относятся к истории украинского и польского народов. Страны переживали разные этапы в своих отношениях – от сложных периодов исторических противоречий до современного этапа тесного стратегического партнерства.

В Украине понимают чувствительность темы Волынской трагедии в польском обществе и чувствительное отношение к трагическим страницам прошлого среди украинцев.

В МИД убеждены, что у обоих народов есть моральная обязанность – не только перед памятью погибших, но и перед современными и грядущими поколениями – сохранять наследие сотрудничества, взаимного доверия и стратегического партнерства.

"Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на благоразумие наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого", – говорится в заявлении.

Ради сохранения единства в защите от России Украина стремится решить все проблемы двусторонних отношений в конструктивном духе и доказала это конкретными шагами в предыдущие месяцы. Был возобновлен процесс эксгумаций и конструктивный диалог по историческим вопросам.

"Рассчитываем, что эта работа будет продолжаться без политизации", — подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что в последнее время в Украине были проведены два общенациональных круглых стола с участием историков и экспертов по украинско-польским отношениям. Они показали, что события Волынской трагедии были трагедией двух народов и нуждаются в общих объективных оценках на основе профессиональных исследований всех фактов того периода.

В ведомстве рассказали о конструктивном сотрудничестве с Польшей в осуществлении эксгумации, надлежащем упорядочении мест захоронений и установлении имен погибших. Продолжение этой работы будет способствовать укреплению взаимопонимания между народами и утверждению исторической справедливости и памяти событий прошлого.

Украина предложила возобновить деятельность Украинско-польского форума историков, а также формат открытого диалога – Форума партнерства – как важных площадок для обмена мнениями и поиска взаимопонимания.

"Накануне дня, когда Республика Польша чтит память жертв Волынской трагедии, Украина разделяет боль и скорбь польского народа. В то же время мы не забываем о многочисленных украинцах, ставших невинными жертвами межэтнического насилия, политических репрессий и депортаций на территории Польши. Украина чтит память всех погибших", – говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что Россия делает все, чтобы разделить украинцев и поляков, используя страницы прошлого. Там констатировали, что некоторые польские политики сознательно или безотчетно подыгрывают агрессору в этих усилиях. Россия действительно наглядно демонстрирует на примере украинских городов, что именно она будет делать в Польше, если ее не остановить в Украине.

В ответ Киев и Варшава должны проявлять единство и мудрость и совместно чтить историческую память, осознавая, что ради общего будущего должны находить понимание даже самых сложных страниц прошлого. Именно на основе этого единства государства смогут успешно строить общий европейский путь.

В МИД поблагодарили Польшу за помощь, оказываемую с начала полномасштабного вторжения. Только вместе Варшава и Киев смогут преодолеть государство-агрессора и защитить свободу Украины и Польши.

6 мая депутат парламента Польши Павел Коваль назвал проведение первых за много лет эксгумационных работ для идентификации жертв Волынской трагедии в Пужниках Тернопольской области "прорывом" в украинско-польских отношениях.

11 июня сообщалось, что Украина предоставила разрешение Польше на проведение эксгумации погибших в 1939 году польских военнослужащих во Львове.