У Луцьку відбулася меса за жертвами Волинської трагедії

Кафедральний собор Святих Апостолів Петра і Павла у Луцьку (Фото: wikipedia)

У неділю 13 липня в римо-католицькому кафедральному соборі Луцька на Волині відбулася урочиста меса за жертвами Волинської трагедії з нагоди роковин події, які відзначаються 11 липня. Про це повідомляє PAP.

Серед учасників меси були представники польської меншини в Україні, польські дипломати та представники влади Волинської області.

На думку єпископа Едварда Кави, що проводив месу, Україна та Польща готові до обговорення важкої історичної події.

"Я думаю, що зараз саме час для повного розкриття цієї складної теми. Ми повинні підійти до цього питання з великою чуйністю, але й відповідальністю", – сказав він.

Кава наголосив, що потрібна ексгумація всіх жертв, щоб встановити їхні імена і віддати загиблим шану.

Єпископ зазначив, що "відродження пам’яті" важливе не лише для поляків, а й для українців.

"Я думаю, що це допоможе не лише полякам загоїти свої рани, але й нам в Україні це потрібно, щоб дивитися правді в очі, протистояти цій правді. Я переконаний, що це значно зміцнить відносини між Польщею та Україною, між народами. Це також загоїть усі ці рани та нарешті покладе край цій темі", – заявив Кава.