В Луцке прошла месса за жертв Волынской трагедии

Кафедральный собор Святых Апостолов Петра и Павла в Луцке (Фото: wikipedia)

В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса за жертв Волынской трагедии в годовщину трагических событий, которые отмечаются 11 июля. Об этом сообщает PAP.

Среди участников мессы были представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты и представители власти Волынской области.

По мнению епископа Эдварда Кавы, который проводил мессу, Украина и Польша готовы к обсуждению сложного исторического события.

"Я думаю, что сейчас самое время для полного раскрытия этой сложной темы. Мы должны подойти к этому вопросу с большой чуткостью, но и с ответственностью", – сказал он.

Кава подчеркнул, что необходимо эксгумировать всех жертв, чтобы установить их имена і оттдать дань погибшим.

Епископ отметил, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.

"Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине нужно посмотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убежден, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между народами. Это также залечит все эти раны и, наконец, положит конец этой теме", – заявил Кава.