В Луцке прошла месса за жертв Волынской трагедии
В воскресенье, 13 июля, в римско-католическом кафедральном соборе Луцка на Волыни состоялась торжественная месса за жертв Волынской трагедии в годовщину трагических событий, которые отмечаются 11 июля. Об этом сообщает PAP.
Среди участников мессы были представители польского меньшинства в Украине, польские дипломаты и представители власти Волынской области.
По мнению епископа Эдварда Кавы, который проводил мессу, Украина и Польша готовы к обсуждению сложного исторического события.
"Я думаю, что сейчас самое время для полного раскрытия этой сложной темы. Мы должны подойти к этому вопросу с большой чуткостью, но и с ответственностью", – сказал он.
Кава подчеркнул, что необходимо эксгумировать всех жертв, чтобы установить их имена і оттдать дань погибшим.
Епископ отметил, что "возрождение памяти" важно не только для поляков, но и для украинцев.
"Я думаю, что это поможет не только полякам залечить свои раны, но и нам в Украине нужно посмотреть правде в глаза, противостоять этой правде. Я убежден, что это значительно укрепит отношения между Польшей и Украиной, между народами. Это также залечит все эти раны и, наконец, положит конец этой теме", – заявил Кава.
- В 2025 году в Украине начались первые за много лет работы по эксгумации на месте захоронения жертв Волынской трагедии. В Польше считают, что это повлияет на отношения между странами по этому вопросу. произошел прорыв.
- 10 июля МИД заявило, что Украина выступает за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог.свободный от политизации и односторонних интерпретаций, и рассчитывает на благоразумие польских партнеров в оценке событий общего исторического прошлого.
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