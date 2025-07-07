Польща ухвалила дату, коли Навроцький стане президентом
Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький складе присягу та вступить на посаду 6 серпня. Про це повідомив Сейм (нижня палата парламенту) країни у соцмережі X.
Маршалок (спікер) Сейму Шимон Головня підписав постанову про скликання Національних зборів задля складання Навроцьким присяги.
Відповідні збори відбудуться у залі засідань Сейму вранці 6 серпня.
Раніше, наприкінці червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна "робитиме все, що залежить від неї", для подальшого зміцнення відносин з Польщею і за новообраного президента.
Згодом Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським колегою, зауваживши, що обидві країни мають багато спільних інтересів та цілей.
- Навроцький є директором польського Інституту національної пам'яті. Під час виборів він спекулював на темі Волинської трагедії й виступав проти вступу України до Євросоюзу і НАТО.
- Після виборів він заявив, що сподівається на продовження з Україною співпраці, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Водночас згодом Навроцький повідомив, що на цей час проти євроінтеграції України, мотивуючи це тим, що інші країни ЄС "мають власні інтереси".
- Разом із цим новообраний президент Польщі виступає проти нинішньої РФ та диктатора Путіна, а у самій країні-агресорі його оголосили у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії.