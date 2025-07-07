Польща ухвалила дату, коли Навроцький стане президентом

Призначено Національні збори для вступу новообраного глави держави на посаду

Кароль Навроцький (Фото: Darek Delmanowicz / EPA)

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький складе присягу та вступить на посаду 6 серпня. Про це повідомив Сейм (нижня палата парламенту) країни у соцмережі X.

Маршалок (спікер) Сейму Шимон Головня підписав постанову про скликання Національних зборів задля складання Навроцьким присяги.

Відповідні збори відбудуться у залі засідань Сейму вранці 6 серпня.

Раніше, наприкінці червня, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна "робитиме все, що залежить від неї", для подальшого зміцнення відносин з Польщею і за новообраного президента.

Згодом Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським колегою, зауваживши, що обидві країни мають багато спільних інтересів та цілей.