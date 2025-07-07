Польша приняла дату, когда Навроцкий станет президентом

Назначено Национальное собрание для вступления новоизбранного главы государства в должность

Кароль Навроцкий (Фото: Дарек Делванович / EPA)

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принесет присягу и вступит в должность 6 августа. Об этом сообщил Сейм (нижняя палата парламента) в социальной сети X.

Маршалок (спикер) Сейма Шимон Головня подписал постановление о созыве Национального собрания для принятия присяги Навроцким.

Соответствующее собрание состоится в зале заседаний Сейма утром 6 августа.

Ранее, в конце июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "сделает все, что в ее силах", чтобы и далее укреплять отношения с Польшей и с новоизбранным президентом.

Позже Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится со своим украинским коллегой, отметив, что у обеих стран много общих интересов и целей.