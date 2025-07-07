Польша приняла дату, когда Навроцкий станет президентом
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий принесет присягу и вступит в должность 6 августа. Об этом сообщил Сейм (нижняя палата парламента) в социальной сети X.
Маршалок (спикер) Сейма Шимон Головня подписал постановление о созыве Национального собрания для принятия присяги Навроцким.
Соответствующее собрание состоится в зале заседаний Сейма утром 6 августа.
Ранее, в конце июня, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "сделает все, что в ее силах", чтобы и далее укреплять отношения с Польшей и с новоизбранным президентом.
Позже Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится со своим украинским коллегой, отметив, что у обеих стран много общих интересов и целей.
- Навроцкий является директором польского Института национальной памяти. Во время выборов он спекулировал на теме Волынской трагедии и выступал против вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
- После выборов он заявил, что надеется на продолжение сотрудничества с Украиной, основанного на взаимном уважении и понимании. Однако позже Навроцкий сообщил, что в настоящее время выступает против евроинтеграции Украины, мотивируя это тем, что другие страны ЕС "имеют свои интересы".
- При этом новоизбранный президент Польши выступает против нынешней РФ и диктатора Путина, а в самой стране-агрессоре его объявили в розыск по делу о сносе памятников советской армии.