Новый президент Польши обещает встретиться с Зеленским

Кароль Навроцкий (Фото: x.com/NawrockiKn)

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий "с полной уверенностью" заявил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал 30 июня, передает Polska Agencja Prasowa.

По словам Навроцкого, встреча состоится "в рамках определенного соответствующего цикла встреч".

"Разумеется, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши", – сказал он в эфире Polsat News.

Навроцкого спросили, хотел ли бы он поговорить с Зеленским, на что тот ответил, что это "придется" сделать. Он подчеркнул, что у Польши и Украины много общих интересов и целей.

"Есть также вещи, которые до сегодняшнего дня не были урегулированы и не отвечают потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в партнерском духе мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также с президентом Зеленским", – сказал Навроцкий.