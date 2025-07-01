Новый президент Польши обещает встретиться с Зеленским
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий "с полной уверенностью" заявил, что встретится с президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал 30 июня, передает Polska Agencja Prasowa.
По словам Навроцкого, встреча состоится "в рамках определенного соответствующего цикла встреч".
"Разумеется, Украина, которая находится в состоянии войны, также является нашим соседом, и я посещу всех наших соседей как президент Польши", – сказал он в эфире Polsat News.
Навроцкого спросили, хотел ли бы он поговорить с Зеленским, на что тот ответил, что это "придется" сделать. Он подчеркнул, что у Польши и Украины много общих интересов и целей.
"Есть также вещи, которые до сегодняшнего дня не были урегулированы и не отвечают потребностям поляков или их эмоциям, как, например, эксгумации на Волыни. Поэтому в партнерском духе мы, конечно, будем обязаны решать вопросы нашего региона также с президентом Зеленским", – сказал Навроцкий.
- 28 июня президент Зеленский заявлял, что Украина продолжит работать над укреплением отношений при новом главе Польши. Страна намерена "делать все, что зависит от нее".
- 30 июня посол Украины в Польше заявил, что память о Волынской трагедии должна объединить страны, а не вызывать разногласия.